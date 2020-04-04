Людям на самоізоляції можна виходити з дому не частіше двох разів на тиждень - Ляшко
Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Наше прохання сьогодні для всіх: максимально обмежити свою мобільність і не пересуватися без крайньої для цього необхідності. Щодо людей, які є хворими й будуть проходити амбулаторне лікування, наше прохання взагалі не виходити, тому що це буде жорстко контролюватися. Але ми зробимо все можливе, щоб люди, які лікуються від коронавірусу вдома, отримували лікарські препарати, а також харчування, щоб був догляд. А люди, які знаходяться в самоізоляції, не частіше, ніж два рази в тиждень можуть залишити місце для поповнення запасів предметів першої необхідності", - сказав Ляшко.
Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали.
Кабінет міністрів України встановив, що хворі на COVID-19, контактні особи з хворими та люди, старші 60 років, потребують самоізоляції.