Людям на самоізоляції можна виходити з дому не частіше двох разів на тиждень - Ляшко

Людям, які знаходяться в самоізоляції, можна виходити на вулицю не частіше двох разів на тиждень.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наше прохання сьогодні для всіх: максимально обмежити свою мобільність і не пересуватися без крайньої для цього необхідності. Щодо людей, які є хворими й будуть проходити амбулаторне лікування, наше прохання взагалі не виходити, тому що це буде жорстко контролюватися. Але ми зробимо все можливе, щоб люди, які лікуються від коронавірусу вдома, отримували лікарські препарати, а також харчування, щоб був догляд. А люди, які знаходяться в самоізоляції, не частіше, ніж два рази в тиждень можуть залишити місце для поповнення запасів предметів першої необхідності", - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали.

Кабінет міністрів України встановив, що хворі на COVID-19, контактні особи з хворими та люди, старші 60 років, потребують самоізоляції.