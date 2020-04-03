Українські медики змінили алгоритм діагностики коронавірусу - Ляшко
Про це повідомляє канал Т1 Новини.
«Медики, які зараз діагностують Covid-19 методом ПЛР, також змінили алгоритм – відбирають матеріали й у тих, хто хворіє на пневмонію. Ми затвердили новий протокол лікування, який базується не на доказовій медицині, а на практичному досвіді, практиках, набутих у країнах, де вже раніше боролися з коронавірусом», - зазначив Ляшко.
Він додав, що МОЗ визначив перелік медичних спеціальностей, які отримуватимуть доплати – 300%. У цьому контексті, на думку Ляшка, варто підтримати ініціативу тернопільської громади, де вирішили усім медикам, залученим до боротьби з Covid-19, доплачувати 10 тис. грн. щомісяця.
Головний державний санітарний лікар також зустрівся із членами штабу боротьби із коронавірусом, відвідав Козівську райлікарню, поспілкувався з працівниками інфекційного відділення та медиками Центру надання швидкої допомоги.
Як повідомлялося, за останніми даними, в Тернопільській області підтверджено 114 випадків зараження коронавірусом, двоє людей померли.
Загалом в Україні підтверджено 1072 випадки коронавірусної інфекції, 27 летальних.