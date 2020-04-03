Українські медики змінили алгоритм діагностики коронавірусу - Ляшко

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час робочої поїздки на Тернопільщину заявив, що українські медики змінили алгоритм діагностики коронавірусу.

Про це повідомляє канал Т1 Новини.

«Медики, які зараз діагностують Covid-19 методом ПЛР, також змінили алгоритм – відбирають матеріали й у тих, хто хворіє на пневмонію. Ми затвердили новий протокол лікування, який базується не на доказовій медицині, а на практичному досвіді, практиках, набутих у країнах, де вже раніше боролися з коронавірусом», - зазначив Ляшко.

Він додав, що МОЗ визначив перелік медичних спеціальностей, які отримуватимуть доплати – 300%. У цьому контексті, на думку Ляшка, варто підтримати ініціативу тернопільської громади, де вирішили усім медикам, залученим до боротьби з Covid-19, доплачувати 10 тис. грн. щомісяця.

Головний державний санітарний лікар також зустрівся із членами штабу боротьби із коронавірусом, відвідав Козівську райлікарню, поспілкувався з працівниками інфекційного відділення та медиками Центру надання швидкої допомоги.

Як повідомлялося, за останніми даними, в Тернопільській області підтверджено 114 випадків зараження коронавірусом, двоє людей померли.

Загалом в Україні підтверджено 1072 випадки коронавірусної інфекції, 27 летальних.