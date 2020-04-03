Захворювання на коронавірус може стягнути піку 14 квітня – Ляшко

За нинішніх темпів поширення коронавірусної інфекції пік захворювань може бути орієнтовно 14 квітня.

Цю тезу висловив сьогодні під час робочої поїздки на Тернопільщину заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, - повідомляє один із місцевих телеканалів.

«Якщо буде така динаміка як зараз, коли ми щодня маємо до 30% зростання кількості хворих, то пік захворювання може бути вже 14 квітня. У той же час, думаю, превентивні заходи, які уряд прийняв нещодавно, дозволять розтягнути цей пік захворювання. Ще раз кажу – наше головне завдання – не допусти піку, а розтягнути у часі процес захворювання для того, щоб система охорони здоров’я без збоїв надавала медичну допомогу усім, хто її потребує», - сказав Ляшко.

Він так зазначив, що нині в Україні є достатньо індивідуальних засобів проти коронавірусу, але про це можна говорити лише тоді, коли кожен виконуватиме усі умови карантину.

Сьогодні ж Віктор Ляшко у Тернополі спілкувався із членами штабу для боротьби із коронавірусом, відвідав Козівську райлікарню, спілкувався із працівниками інфекційного відділення та медиками Центру надання швидкої допомоги.

Як повідомляло агентство, сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, повідомив, що їде на Тернопільщину, аби ознайомитися із ситуацією, що виникла в області внаслідок поширення коронавірусу.

За останніми даними, в Тернопільській області підтверджено 114 випадків захворювання на коронавірус та два летальних випадки.