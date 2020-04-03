Медики Монастириська повністю забезпечені засобами захисту - Зеленський

Медики з Монастириська на Тернопільщині повністю забезпечені захисними костюмами та масками на найближчі дні.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у зверненні 3 квітня, яке опубліковане у його Telegram.

"Звернення лікарів з міста Монастириська, що на Тернопільщині. Були проведені перемовини з Департаментом охорони здоров’я. Склад медичного персоналу повністю укомплектований і продовжує працювати, за що їм велика подяка. Станом на зараз у лікарні є чотири апарати ШВЛ. Місцеве управління закупить ще, відповідний тендер розміщено на ProZorro. Працівники забезпечені костюмами та респіраторами на найближчі дні, триває робота над повним забезпеченням їх усім необхідним", - сказав Зеленський.

Він додав, що вирішується питання достатнього забезпечення й інших лікарень регіону, зокрема Козівського району. З цією метою сьогодні на Тернопільщину відбув головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Зеленський також наголосив, що хоче відповісти українським лікарям, які звертаються до нього в соціальних мережах. "Перш за все хочу сказати: все бачу, чую, намагаюся максимально швидко вирішувати ваші проблеми", - запевнив медиків Президент.

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Як повідомляв Укрінформ, жителі Монастириського району на Тернопільщині у відеозверненні до Президента України заявили про критичну ситуацію із поширенням у регіоні коронавірусу та незадовільне забезпечення місцевої лікарні і медиків засобами захисту та ліками. Через спалах епідемії коронавірусу у місті захворіли 8 лікарів, 13 медсестер та 8 молодших медсестер. Частина медичного персоналу хотіла звільнитися.

За останніми даними обласного лабораторного центру, на Тернопільщині підтверджено 114 випадків захворювань на COVID-19, під підозрою залишається 23 випадки.