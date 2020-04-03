Головний санлікар прибув на Тернопільщину

Заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко прибув на Тернопільщину для ознайомлення із ситуацію, викликаною коронавірусом.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Як і анонсував на брифінгу - прибув в Тернопільську область. Заплановано: перевірка роботи обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня, візит до медичного закладу, який є визначеним як госпітальна база для прийому та лікування пацієнтів із коронавірусною інфекцією, зустріч та спілкування із медичними працівниками», - написав Ляшко і додав, що йому важлива думка та оцінка ситуації тих, хто на передовій бореться із COVID-19.

Як повідомлялося, Ляшко на брифінгу 3 квітня заявив, що їде на Тернопільщину, щоб більш детально ознайомитися не тільки з офіційними звітами від керівництва області та від штабів, а й поспілкуватися безпосередньо з медичними працівниками, побачити проблеми на місцях.

За останніми даним Тернопільського обласного лабораторного центру, в області зафіксовано 114 випадків захворювань на коронавірус, з них – два летальні.

Загалом в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19.

Фото: facebook.com/viktor.liashko