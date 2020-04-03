На Тернопільщині від коронавірусу померла 57-річна жінка

Цієї ночі в Тернопільській області від коронавірусу померла жителька райцентру Козова.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Тернопільський штаб по боротьбі з коронавірусом.

«На Тернопільщині ще один летальний випадок від COVID-19.

Померла жінка 57 років з Козови. В Козівську центральну районну лікарню пацієнтка поступила 30 березня. Далі в неї підтвердили COVID-19. Перебувала жінка в реанімаційному відділенні Козівської лікарні у важкому стані. За словами директора лікарні Богдана Маркевича, в пацієнтки була пневмонія, її підключили до апарату штучної вентиляції легень. Ні з ким із-за кордону жінка не контактувала», - поінформували у штабі.

Як повідомляло агентство, під час епідемії коронавірусу на Тернопільщині помер 68-річний житель Монастириського району.

За останніми даними обласного лабораторного центру, на Тернопільщині підтверджено 114 випадків захворювань на COVID-19, під підозрою залишається 23 випадки.