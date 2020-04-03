В Україні 16 пацієнтів з коронавірусом - на штучній вентиляції легень

В Україні на сьогодні штучна вентиляція легень проводиться 16 особам з коронавірусною хворобою.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі штучна вентиляція легень серед 477 осіб, які перебувають на лікуванні у закладах охорони здоров'я, проводиться 16 особам. Це вважаються особи з важким перебігом коронавірусної хвороби", - сказав він.

Ляшко зазначив, що на сьогодні в Україні зареєстровано 138 нових випадків коронавірусної хвороби. Госпіталізовані до закладів охорони здоров'я 79 осіб, з них - 5 дітей.

В Україні зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомлялося, станом на ранок 3 квітні в Україні зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Всього у світі зафіксовано 1 мільйон 15 тисяч 877 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 53 218 осіб померли, одужали 212 993 людини.