На евакуації з-за кордону наразі наполягають понад 8,5 тисячі українців – Кулеба

По допомогу до закордонних дипломатичних установ України у зв’язку з поширенням коронавірусу наразі звернулися 13 787 громадян, з них 8538 наполягають на якнайшвидшому поверненні на Батьківщину.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в п’ятницю, 3 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наразі через програму «Захист» по допомогу до закордонних дипломатичних установ України звернулися 13 787 громадян… З них 8538 наполягають на поверненні в Україну якнайшвидше», - сказав Кулеба.

Він додав, що насправді українців за кордоном значно більше, але йдеться про громадян, які очікують допомоги МЗС для вирішення своїх проблем.

Кулеба також поінформував, що 140 наших співвітчизників, які тимчасово застрягли за кордоном через пандемію коронавірусу, мають проблеми з житлом.

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«Ми намагаємося їм максимально допомагати. У нас є випадки, коли вдається завдяки співробітництву з місцевим бізнесом або з церквою вирішувати питання проживання», - зазначив міністр.

У цьому контексті він розповів про випадок в Іспанії, коли завдяки взаємодії з церквою групу українців вдалося розмістити на території монастиря.

Кулеба зауважив, що ситуації, в яких опинилися наші співвітчизники за кордоном у зв’язку з пандемією коронавірусу, бувають складними, і міністерство не може допомогти всім одразу.

«Але ми намагаємося і докладаємо всіх можливих зусиль… Програма «Захист» працюватиме стільки, скільки в ній буде потреба в українських громадян», - запевнив глава МЗС.

Як повідомлялося, Україна з суботи, 28 березня, повністю закрила кордон для регулярного сполучення, проте на приватному автомобілі або пішки його можна буде перетинати.

Від моменту запровадження карантину з закордону на батьківщину повернулися близько 160 тисяч українців.