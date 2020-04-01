Польща допомогла повернути додому 64 українців

У рамках акції “Політ додому” (#LOTdodomu) Польща допомогла 64 громадянам України повернутися додому літаками польської авіакомпанії LOT із п'яти країн.

Про це у Twitter написав посол України в Польщі Андрій Дещиця.

“Від щирого серця дякую главам МВС Маріушу Камінському, МЗС Яцеку Чапутовичу, головному комендантові Прикордонної служби генералу Томашу Празі, заступникам міністрів Бартошу Гродецькому і Марціну Пшидачу за доброзичливість, співпрацю і допомогу 64 громадянам України повернутися додому з Бразилії, Алжиру, Куби, Перу, Мексики”, - написав Дещиця.

Заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач повідомив у Twitter , що у рамках акції #LOTdodomu вдалося повернути на батьківщину 40 українців з Перу.

Водночас, як повідомило у Twitter МЗС Польщі, у телефонній розмові у вівторок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував польському колезі Яцеку Чапутовичу за повернення українців з Ліми (Перу). Зазначається, що міністри також обговорили епідеміологічну ситуацію в обох країнах, ситуацію на Донбасі та співпрацю України з НАТО.

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Як повідомлялося, у зв'язку з пандемією коронавірусу припинені регулярні міжнародні авіарейси. Держави евакуюють своїх громадян з-за кордону спеціальними рейсами.

За даними Worldmeters, станом на ранок 1 квітня у світі зафіксовано 858 892 випадки коронавірусу, 178 100 пацієнтів одужали, летальних випадків - 42 158.

Фото: PLL LOT