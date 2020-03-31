SkyUp евакуювала понад 20 тисяч українців з 30 країн світу

Авіакомпанія SkyUp Airlines з 19 до 27 березня виконала більше 100 спеціальних рейсів до 30 країн світу для евакуації понад 20 тисяч громадян.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Протягом 9 днів, з 19 по 27 березня 2020 року, авіакомпанія SkyUp Airlines виконала понад 100 спеціальних рейсів до 30 країн світу, аби дати можливість українцям та іноземним громадянам із дозволом на проживання в Україні повернутися додому", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що рейсами, які відправлялися з України, могли також скористатися іноземні громадяни та українці із посвідкою на проживання в інших країнах.

"Усього за цей час ми перевезли близько 20,8 тисяч пасажирів, серед них більше 18,5 тисяч – це ті, хто повернувся в Україну", - проінформувала в SkyUp.

Повідомляється, що географія польотів була значно ширшою, ніж карта регулярних рейсів: переважно це були польоти у країни Європи - Польщу, Австрію, Чехію, Італію, Іспанію, Францію, Велику Британію, Литву, Німеччину, Швейцарію, Хорватію, Естонію тощо. Також виконали спеціальні рейси у країни Близького Сходу та Кавказу, а ще – кілька далекомагістральних рейсів до Казахстану, Індії, Шрі-Ланки та Мальдівів.

В авіакомпанії розповіли, що до евакуації українських громадян з-за кордону були залучені 10 літаків, спеціальні рейси організували власними ресурсами.

У SkyUp запевнили, що вартість квитків була встановлена за найнижчим тарифом, який авіакомпанія могла застосувати, аби принаймні відшкодувати витрати на виконання рейсів.

Як повідомлялося, Україна з суботи, 28 березня, повністю закрила кордон для регулярного сполучення, проте на приватному автомобілі або пішки його можна буде перетинати.