За тиждень з Німеччини евакуювали майже 5 тисяч українців, операція триває – посол

Лише за останній тиждень з Німеччини в Україну літаками відправили майже 5 тисяч людей, але операція з евакуації співвітчизників ще не завершена.

Про це посол України в ФРН Андрій Мельник сказав у коментарі Укрінформу.

«Останні два тижні видалися чи не найпекельнішими у новітній історії вітчизняної дипломатії, особливо у Німеччині, адже тисячі наших співвітчизників стали по суті заручниками обмежувальних заходів інших країн через коронавірусну кризу. Доводиться констатувати, що операція «евакуація» ще не завершена, вона триватиме доти, поки останній українець безпечно вернеться додому», - сказав посол.

За його словами, спільними з керівництвом держави і МЗС зусиллями вдалося лише за останній тиждень інтенсивної фази евакуації організувати 25 спецрейсів до Києва із німецьких аеропортів, якими на Батьківщину повернулися майже 4920 українських громадян, тобто практично всі, хто зареєструвався.

Дипломат відзначив, що нерідко доводилося балансувати на межі можливого: наприклад, у п’ятницю, 27 березня вдалося організувати аж два рейси SkyUp з Берліна до Києва, добитися в стислі строки спецдозволів на прильоти/вильоти, а також відправити літаки на Бориспіль вже після того, як о 22.00 годині аеропорт мав бути закритий «на замок» і всі інші паралельні рейси були скасовані.

Мельник додав у Посольстві та чотирьох Генконсульствах України в ФРН республіці було запроваджено «гарячі телефонні лінії» у режимі 24/7. За його підрахунками, дипломати лише у Берліні дали відповіді на понад 10 тисяч телефонних дзвінків, а також на 2400 письмових звернень. Посольство також створило сторінку в Facebook, на якій можна отримати корисні поради або обмінятися досвідом.

Одне з питань, окрім повернення, яке турбує громадян, є умови, за яких можна залишитися в Німеччині, не порушуючи при цьому закон. В цьому зв’язку МВС ФРН роз’яснює, що за наявності національної візи (D-Visa) або іншого виду дозволу на перебування, термін якого спливає, треба подати заявку на продовження візи або посвідки на перебування у відповідний відділ міграційної служби (Ausländerbehörde) за місцем проживання/перебування до завершення терміну дії візи. Зважаючи на теперішню ситуацію, заявку можна подати електронною поштою. Для продовження терміну дії Шенгенської візи (С-Visa), як правило, проводиться інтерв’ю із зацікавленою особою. З метою спрощення процедури власникам шенгенської візи тепер надається можливість надіслати заявку електронною поштою. Відповідь Міграційної служби, а також паспорт та візу слід бути готовими презентувати під час можливих перевірок на території країни та при виїзді за її межі.

Що стосується громадян, які перетнули кордон в режимі безвізового вʾїзду і не можуть повернутися додому у передбачений термін (до 90 днів протягом 180-денного проміжку часу), їм також необхідно звернутися із заявою до міграційної служби до завершення 90-денного терміну перебування з проханням легалізувати (подальше) перебування в країні. Надсилання такої заяви створює ситуацію, в якій протягом розгляду згаданої заяви перебування у ФРН є легальним. Рекомендується роздрукувати заявку на продовження терміну перебування або зберегти її в іншому форматі та бути готовими презентувати разом з паспортом/посвідченням та дозволом на перебування, термін якого завершився.

Як повідомляв Укрінформ, закордонні дипломатичні установи України розгортають спеціальну програму "Захист" для українців, які після закриття українського кордону залишилися поза межами Батьківщини.