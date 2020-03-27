Додому вже повернули близько 100 тисяч українців - Криклій

Міністерство інфраструктури та Міністерство закордонних справ разом повернули до України близько ста тисяч українців після закриття повітряного простору та кордонів.

Про це ввечері 27 березня повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook.

"Станом на зараз ми разом з МЗС повернули близько 100 000 громадян України додому. Завданням Міністерства інфраструктури було забезпечити логістику - своє завдання ми виконали. Під час пандемії не буває комфортних рішень, йдеться про надзвичайні обставини. Дякую авіакомпаніями, залізничникам та всім, завдяки кому українці повернулись додому", - написав Криклій.

Він додав, що завдання тих, кого повернули, - бути відповідальним до себе та інших, дотримуватись режиму ізоляції.

"На жаль, переважно легковажно до цього віднеслись, абсолютно не усвідомлюючи ризики на які наражають себе, близьких та рідних. Беззаперечним є право, яке гарантуються статтею 33 Конституції України. Таким самим беззаперечним є право на життя, яке гарантується статтею 27 Конституції. Ми не можемо наражати на небезпеку життя 40 мільйонів громадян", - написав Криклій.

Він також зауважив, що ще близько 9 тисяч людей, які заявили про бажання повернутись додому, залишаються закордоном.

Як повідомлялося, 14 березня Кабмін прийняв рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців і закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня.

З 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні призупинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне. 23 березня Кабмін ухвалив рішення про заборону українцям залишати Україну з туристичною метою з 24 березня.

Також уряд заборонив з 12 години 24 березня приймати та відправляти повітряні судна, що виконують пасажирські перевезення в усіх аеропортах, крім "Борисполя".

25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України на 30 днів. Згідно з рішенням уряду, до 24 квітня заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні; пасажирські перевезення авіаційним транспортом.