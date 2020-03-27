Евакуація українців: Кулеба анонсував перші літаки з Індонезії

У рамках програми "Захист", яку розгорнули посольства та консульства України, перші літаки повернуть українців з Індонезії.

Про це у Facebook написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, щодо повернення українців з-за кордону "йде чергова шалена доба дзвінків, нарад та зустрічей, і рішення є".

Глава МЗС нагадав, що уряд України допомагатиме нашим громадянам, які застрягли за кордоном, з поверненням додому, коли буде створена спроможність забезпечити належні умови контролю та обсервації після їх повернення в Україну.

"Цю спроможність вдалося створити швидше, ніж ми думали завдяки креативності, солідарності та політичній волі. Чекайте на новини вже на вихідних. Зараз фіналізуються останні деталі. Скажу лише, що перші літаки повернуть українців з однієї з найбільш проблемних точок - Індонезії", - уточнив Кулеба.

Він наголосив, що обсервація громадян в гідних умовах буде забезпечена, і що захист українців, їхнього здоров’я і запобігання поширенню коронавірусу - абсолютний пріоритет.

"Програма "Захист", яку сьогодні посольства та консульства розгорнули на моє доручення, діятиме, поки процес повернення українців додому не буде завершений", - запевнив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, закордонні дипломатичні установи України розгортають спеціальну програму "Захист" для українців, які після закриття українського кордону цієї ночі залишаться поза межами Батьківщини. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.