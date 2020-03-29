З Москви до Києва прибув евакуаційний потяг, який привіз понад 700 українців

У неділю, 29 березня, евакуаційним потягом із Москви до Києва прибули понад 700 українців.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Сьогодні, 29 березня, прикордонники разом з медиками зустріли потяг Київ-Москва-Київ, який кілька днів тому відправився в Росію, аби забрати в Україну наших співвітчизників. Тоді ним на виїзд з України вибули громадяни, які мали право виїхати в Росію", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, потяг прибув до столичного вокзалу близько 8 ранку сьогодні. Для його оформлення прикордонники зі співробітниками Нацполіції перекрили периметр території з обмеженим режимом доступу.

"Співробітники Держприкордонслужби спільно зі співробітниками санітарно-карантинного пункту піднялися у вагони для проведення всіх необхідних заходів, направлених на недопущення поширення гострої респіраторної хвороби Covid-19. Зокрема, абсолютно усім пасажирам здійснили температурний скринінг та у кожного цікавилися станом їхнього здоров’я. Крім того, громадяни отримали пам'ятки і заповнили інформовані згоди про самоізоляцію", - повідомили в ДПСУ.

Повідомляється також, що на час оформлення на вокзалі чергували карети швидкої. Прикордонні наряди перебували в засобах індивідуального захисту, а прикордонники, які здійснювали перевірку документів, додатково були в захисних костюмах.

Усього цим рейсом в Україну повернулися понад 700 наших громадян, поінформували в ДПСУ.

Там також нагадали, що цей потяг був організований МЗС, Мінінфраструктури та Укрзалізницею, щоб доправити наших громадян з-за кордону.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldmeters, у світі станом на ранок 29 березня зафіксовано 664 318 випадків коронавірусу, з них 30 890 летальних, 142 368 осіб одужали.

В Україні лабораторно підтверджено 418 випадків Covid-19, з них 9 летальних, п'ятеро осіб одужали.