В Україну повернулися майже 130 тисяч громадян - МЗС

За даними Міністерства закордонних справ, 129 716 громадян вже повернулися в Україну за сприяння дипломатичних установ.

Про це повідомляє МЗС у Тelegram.

27 громадян України проходить лікування від коронавірусу, зокрема, по одному - в Іспанії, Нідерландах, США, Швейцарії, на Сейшельських островах, по двоє - у Нігерії, Польщі, ОАЕ, троє в Австрії, по четверо у Домінікані, ФРН, п'ятеро в Італії.

Зазначається, що 8 громадян України одужали, 4 громадянки України за кордоном померли.

Як повідомлялося, за даними Worldоmeters, у світі станом на ранок 29 березня зафіксовано 664 318 випадків коронавірусу, з них 30 890 летальних, 142 368 осіб одужали.

В Україні лабораторно підтверджено 418 випадків коронавірусної інфекції, з них 9 летальних, п'ятеро осіб одужали.