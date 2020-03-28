Перетин кордону після 28 березня: МЗС відповіло на актуальні питання

Міністерство закордонних справ пояснило особливості перетину кордону у зв'язку з припиненням транспортного сполучення між Україною та іншими державами.

Про це йдеться на сайті МЗС.

Як зазначається, закордонні дипломатичні установи України отримали доручення міністра закордонних справ розгорнути програму «Захист». Посольства та Генеральні консульства в усьому світі надаватимуть таку підтримку:

вирішуватимуть питання прострочених документів/дозволів/віз на перебування в іноземній країні;

співпрацюватимуть з правоохоронними органами країни перебування для захисту законних інтересів громадян у разі їх порушення;

інформуватимуть про можливість повернення до України, переміщення до сусідніх з Україною країн або ближче до України для подальшого повернення додому;

інформуватимуть про зміни епідеміологічної ситуації в країні перебування, впровадження режимів надзвичайного стану тощо;

консультуватимуть щодо вирішення побутових питань та охорони вашого здоров’я (адреси та режим роботи продуктових магазинів, аптек, лікарень тощо);

опрацьовуватимуть з місцевою владою та бізнесом, готовими допомагати, питання тимчасового розміщення у спеціально виділених місцях (кампусах, соціальних закладах, школах тощо) тих наших громадян, які не мають засобів для існування та місця проживання;

налагоджуватимуть зв’язок українців, які вимушено залишаються на території іноземних держав і потребують допомоги, з громадськими організаціями та громадами українців, які готові допомагати.

«Залишайтесь на зв’язку з посольством або консульством у країні, де ви «застрягли». Повідомте дипломатам про те, якої саме допомоги ви потребуєте. Для полегшення комунікації посольства та консульства створять спеціальні спільноти та канали «Захист у (назва міста/країни)» у соціальних мережах і месенджерах, які працюють у країнах вашого перебування», - зазначають в МЗС.

У міністерстві наголошують, що уряд України допомагатиме українцям з поверненням додому, коли в країні перебування стабілізується епідеміологічна ситуація, а також за наявної спроможності МОЗ забезпечити належні умови контролю та обсервації після повернення в Україну.

Читайте також: Україна зупиняє пасажирський рух через кордон

Водночас у МЗС дають відповіді на низку питань, з якими стикаються українці, котрі опинилися за кордоном.

1. Чи будуть здійснюватись ті рейси після 27 березня, які вже були підтверджені, і на які продані квитки?

За повідомленням Міністерства інфраструктури України, всі літаки, які вилетіли 27 березня для здійснення рейсів, зможуть завершити рейси.

МЗС також звертається до всіх громадян України за кордоном, хто ще не придбав квитки або не встиг придбати квитки на дати вильоту до 27 березня включно, з проханням не купувати квитки, навіть якщо вони доступні на сайтах авіакомпаній, а розглянути можливість подовжити своє перебування в тій країні, де є можливість продовжити перебування.

Також у громадян залишається можливість в’їхати на територію України автомобільним транспортом, де це дозволено.

Якщо ви можете дістатись пішки до пунктів пропуску, Державна прикордонна служба організовуватиме перетин державного кордону транспортом у співпраці з органами місцевої влади.

Для побудови маршруту, будь ласка, скористайтесь картою на сайті Державної прикордонної служби України https://dpsu.gov.ua/ua/map

Стежте за офіційними повідомленнями Міністерства інфраструктури та Державної прикордонної служби, щоб дізнаватися про нові логістичні можливості повернення до України.

2. Що мені робити, якщо я купив/ла квиток на рейс, що планувався на дати пізніше 27 березня?

Для відшкодування вартості квитків на рейси, які не можуть бути здійснені через тимчасове припинення пасажирського сполучення з Україною, будь ласка, зверніться до відповідних авіакомпаній.

3. Чи розглядається можливість організації додаткових рейсів в Україну для тих, хто не встиг скористатись можливістю повернутись до 27 березня?

У зв’язку зі стрімким поширенням коронавірусної інфекції в Україні можливість організації додаткових рейсів залежатиме виключно від епідемічної ситуації всередині країни та можливості МОЗ забезпечити належні карантинні заходи для всіх, хто прибуватиме такими рейсами.

Уряд України докладатиме максимум зусиль, аби за першої можливості допомогти громадянам України повернутись додому.

4. Чи можна буде виїжджати за кордон з України після 27 березня?

Рішенням Уряду відправлення всіх пасажирських рейсів з України з туристичною метою заборонене з 24 березня. https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-perevezen-aviam230320cijnim-transportom

Крім того, МЗС України наполегливо рекомендує громадянам України утриматись від будь-яких поїздок за кордон у зв’язку з пандемією коронавірусу. https://cutt.ly/5tmVQDe

Просимо врахувати, що наразі низка країн на національному рівні запровадила комплекс суворих обмежувальних (карантинних) заходів, спрямованих на локалізацію вірусу (Італія, Франція, Німеччина, Ізраїль, США та ін.), які триватимуть до повної стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації.

У разі наявності невідкладної потреби у виїзді за кордон це можна зробити через наявні пункти пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення. Для отримання інформації щодо режиму роботи таких пунктів пропуску необхідно заздалегідь звернутись до Державної прикордонної служби України.

5. Чи можу я повернутись в Україну автомобілем після 27 березня?

Так, ви можете на авто перетнути державний кордон України на в’їзд. Аби перевірити, який пункт пропуску надає таку можливість, скористайтесь оперативною інформацією на інтерактивній мапі пунктів пропуску https://dpsu.gov.ua/ua/map

МЗС веде постійні перемовини з країнами Європейського Союзу та сусідами для забезпечення вашого вільного транзиту їхньою територією до України.

6. Чи можна повернутись в Україну пішки?

Якщо ви можете дістатись пішки до пунктів пропуску, Державна прикордонна служба організовуватиме перетин державного кордону транспортом у співпраці з органами місцевої влади.

Адреси та режим роботи пунктів пропуску можна перевірити на інтерактивній мапі на сайті Державної прикордонної служби України: https://dpsu.gov.ua/ua/map

7. Як я можу дістатись свого дому з аеропорту «Бориспіль» або з пункту перетину кордону України?

Для отримання інформації, як можна дістатись будь-якого пункту призначення всередині України, звертайтесь до Міністерства інфраструктури.

8. Чи потрібно мені проходити тестування та дотримуватись режиму самоізоляції, коли я повертаюсь додому:

Всі рейси наразі приймаються в карантинному терміналі аеропорту “Бориспіль”, де працюють епідеміологи. Всі громадяни, які прилітають, проходять експрес-тести на COVID-19, кожному з них повідомляють про необхідну самоізоляцію протягом 14 днів.

Інструкцію від МЗС України та МОЗ України для тих, хто повертається з-за кордону та повинен дотримуватись режиму самоізоляції можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров’я України. https://cutt.ly/WtmVXuf https://moz.gov.ua/

9. Чи будуть випускати іноземних громадян або осіб без громадянства за межі України протягом усього періоду карантину?

Порядок розгляду таких звернень від іноземних громадян не змінюється. Кожен іноземний громадянин має звернутись до посольства своєї країни в Україні та повідомити про свій намір виїхати за межі України та обґрунтувати таку потребу. МЗС розглядатиме кожну таку заяву окремо у взаємодії з посольством відповідної держави для того щоб прийняти оптимальне для заявника і інтересів санітарної безпеки рішення.