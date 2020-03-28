Україна зупиняє пасажирський рух через кордон

Через поширення коронавірусу Україна з 28 березня зупиняє пасажирський рух через кордон в обидві сторони.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми діємо настільки жорстко, наскільки цього вимагають сьогодення та виклики майбутнього. Саме тому до кінця п’ятниці 27-го березня буде закрито державний кордон та припинено усі пасажирські перевезення", - зазначив глава держави.

Ввечері 27 березня міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, щодо України вже повернулося близько 100 000 громадян.

В Україні станом на 23:00 27 березня 310 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

Як повідомлялося, за даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.