В Україні зафіксували вже 310 випадків коронавірусу

В Україні зафіксовано 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє телеграм канал Коронавірус_інфо.

«За даними Центру громадського здоров’я МОЗ, станом на 23:00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за добу виявлено 92 нові випадки.

Як повідомлялося, за даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.

Фото: АА.