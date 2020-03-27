В Україні зафіксували вже 310 випадків коронавірусу
Укрінформ
В Україні зафіксовано 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє телеграм канал Коронавірус_інфо.
«За даними Центру громадського здоров’я МОЗ, станом на 23:00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за добу виявлено 92 нові випадки.
Як повідомлялося, за даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.
Фото: АА.