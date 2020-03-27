Експерт розповів, чи загрожує Україні спалах, як в Італії

Масштабний спалах захворюваності на Covid-19, подібний до того, що стався в Італії, залежить від низки різних чинників.

Про це в ефірі “Свобода слова Савіка Шустера” на каналі "Україна" розповів учений-генетик, співзасновник генетичної лабораторії Diagen Олександр Коляда, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сплеск захворюваності залежить від багатьох факторів… Усе буде залежати від реагування ЦГЗ і МОЗ, від злагодженої роботи всіх систем та від біології вірусу в тому числі. Не треба забувати, що на Китай припав доволі холодний період (грудень-лютий, коли почав ширитися Covid-19 – ред.), розповсюдження вірусу в більш теплий період відбувається повільніше. Ми можемо сподіватися і на погоду в тому числі, а не тільки на політиків, лабораторії тощо”, - розповів Коляда.

Він висловив переконання, що вакцина від нового вірусу з'явиться обов'язково, але за досвідом попередніх епідемій на її розробку може піти від трьох місяців до двох років.

За словами експерта, зараз в Україні інфікованих набагато більше, ніж лабораторно підтверджених випадків. Але з часом, коли до тестування долучиться все більше лабораторій, ситуація буде вирівнюватися.

Коляда також поінформував, що за допомогою тест-систем лабораторії Diagen, у якій він працює, було визначено кілька випадків Covid-19, які увійшли в загальну статистку.

“Це наша розробка, яка працює в деяких лабораторіях України, в різних областях… Вона дозволила визначити вже декілька випадків зараження коронавірусом, які потім були підтверджені референс-лабораторією, і які зараз входять в загальну статистику”, - резюмував учений.

Фото: АА