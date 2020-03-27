Експерт розповів, чи загрожує Україні спалах, як в Італії

Експерт розповів, чи загрожує Україні спалах, як в Італії

Коронавірус
Укрінформ
Масштабний спалах захворюваності на Covid-19, подібний до того, що стався в Італії, залежить від низки різних чинників.

Про це в ефірі “Свобода слова Савіка Шустера” на каналі "Україна" розповів учений-генетик, співзасновник генетичної лабораторії Diagen Олександр Коляда, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сплеск захворюваності залежить від багатьох факторів… Усе буде залежати від реагування ЦГЗ і МОЗ, від злагодженої роботи всіх систем та від біології вірусу в тому числі. Не треба забувати, що на Китай припав доволі холодний період (грудень-лютий, коли почав ширитися Covid-19 – ред.), розповсюдження вірусу в більш теплий період відбувається повільніше. Ми можемо сподіватися і на погоду в тому числі, а не тільки на політиків, лабораторії тощо”, - розповів Коляда.

Він висловив переконання, що вакцина від нового вірусу з'явиться обов'язково, але за досвідом попередніх епідемій на її розробку може піти від трьох місяців до двох років.

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За словами експерта, зараз в Україні інфікованих набагато більше, ніж лабораторно підтверджених випадків. Але з часом, коли до тестування долучиться все більше лабораторій, ситуація буде вирівнюватися.

Коляда також поінформував, що за допомогою тест-систем лабораторії Diagen, у якій він працює, було визначено кілька випадків Covid-19, які увійшли в загальну статистку.

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“Це наша розробка, яка працює в деяких лабораторіях України, в різних областях… Вона  дозволила визначити вже декілька випадків зараження коронавірусом, які потім були підтверджені референс-лабораторією, і які зараз входять в загальну статистику”, - резюмував учений.

Фото: АА

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