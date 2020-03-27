Як Україна під час пандемії COVID-19 залишилась без масок

Відсутність у лікарів засобів медичного захисту у боротьбі з коронавірусом, проблема, яку потрібно ліквідовувати НЕ-ГАЙ-НО

В Україні вже в чотирьох медпрацівників з Тернопільської області підтвердили COVID-19. Двоє з них сімейні лікарі, до яких в першу чергу звернулися хворі із симптомами. І це ще тільки початок епідемії. Китайці, аналізуючи вжиті заходи у боротьбі з коронавірусом визнали, що однією з найбільших помилок була недостатня захищеність медперсоналу. Зараз про це ж пишуть італійці, іспанці та американці. В Іспанії, де захворіли майже 9,5 тисяч лікарів, – а це 15 відсотків від загальної кількості інфікованих – медики заявляють, що недостатньо захищені під час роботи. Місцеві профспілки навіть намагаються судитись через це з владою.

Між тим, в Україні ситуація із захистом медиків, складається критична. І з цим терміново потрібно щось робити. Імпорт необхідних засобів майже припинився, свої запаси розпродали і вичерпали. А поки вітчизняні виробники намагаються надолужити, щоб втамувати попит, керівництво МОЗу блокує закупівлі, конфліктуючи з керівником державного підприємства «Медзакупівлі». В цих оставинах літаки з гуманітарною допомогою з Китаю та Південної Кореї, анонсовані президентом Зеленським - крапля в морі. Потрібно приймати системні рішення тут і зараз.

Пани чиновники чубляться, а в лікарів чуби горять

Цього тижня команда StateWatch започаткувала публікацію аналітики про реальний стан забезпечення лікарень, обраних для шпиталізації пацієнтів з коронавірусом в регіонах. «Цифри критичні і йдуть урозріз з офіційними релізами влади, що лікарні до всього готові», - каже керівник StateWatch Гліб Каневський.

За його словами, «лідерами» за відсутністю в лікарнях є: ізоляційні халати, костюми біозахисту, респіратори різних марок.

«Наприклад, запорізькі лікарні для шпиталізації хворих на коронавірус забезпечені костюмами біозахисту лише на 1%. Тернопільські медзаклади забезпечені костюмами біозахисту на 6%, респіраторами FFP3 на 6%. В лікарнях Миколаївської області, які визначені для протидії коронавірусу, доступні лише три протичумні костюми. А на місяць, за розрахунками, їх потрібно 4500 штук. У медиків Сумської та Харківської областей в рази менше захисту від коронавірусу, ніж потрібно. Маю надію, 4% від загальних потреб костюмів біозахисту в Харківській області чи 1,4% хірургічних масок у Миколаївській стануть “холодним душем” для місцевих політичних еліт, які і досі з’ясовують між собою, хто в регіоні хазяїн», – зазначає Гліб Каневський.

Гліб Каневський

При цьому ДП “Медичні закупівлі” також розпочало збір інформації про поточні залишки лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, що необхідні для запобігання поширенню та лікування коронавірусної хвороби COVID-19 в регіонах. «Після цього ми передамо всю зібрану інформацію МОЗ. Сподіваємося, що таким чином Міністерство матиме чітку картинку наявності або відсутності медичних товарів. В свою чергу це допоможе ефективніше планувати централізовані закупівлі та розповсюдження в регіони», – йдеться у повідомленні ДП.

Як відомо, ще 19 лютого попередній уряд Олексія Гончарука затвердив постанову, за якою повинні були закупити 1,1 млн масок, 125 тисяч ізоляційних халатів та майже 150 тисяч респіраторів. Але, за словами Олександри Устінової, депутатки від партії "Голос", договір на поставку і закупівлю препаратів і виробів вже кілька тижнів лежить на столі у міністра охорони здоров'я Іллі Ємця.

«Це документ, який можна було б давно використати на закупівлю необхідних тестів та найголовніше – захисту лікарів та медичного персоналу, що і передбачалося. Ці 67 млн гривень зекономлених коштів ще попереднім урядом були частково розподілені на закупівлю необхідних засобів для боротьби з коронавірусом та захисту медичного персоналу…<>…Все, що потрібно було для того, щоб цей перелік закупили ще кілька тижнів тому – це підпис міністра», – коментує Олександра Устінова. Але зі слів депутатки, Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець не спішить підписувати цей договір, начебто через те, що не хоче, аби це все закуповувалось міжнародною організацією, а не "своєю людиною". Річ у тім, що між міністром та гендиректором ДП «Медзакупівлі» Арсеном Жумаділовим розгорівся скандал – Жумаділов відмовився призначати своїм заступником людину, рекомендовану міністром. І зараз між сторонами триває суперечка із зустрічними позовами до правоохоронців.

Олександра Устінова

Куди ж те все поділося?

«Карантинна» паніка очікувано призвела до дефіциту товарів, які раніше не користувались великим попитом. І урядова постанова №214, якою з 12 березня заборонили експорт товарів медичного призначення, ситуацію поки що не рятує. Сьогодні, українські лікарі лишаються без достатньої кількості необхідного медичного захисту – масок, респіраторів, антисептиків, захисних рукавичок, окулярів, захисних костюмів. Не кажучи вже про населення, яке розмело з полиць аптек і магазинів маски і дезинфікуючі засоби.

Проводячи аналіз ринку медичного та спеціалізованого одягу в Україні консалтингова компанія Pro-Consulting ще у 2019 році виявила тенденцію до деякого зниження вітчизняного виробництва і зростання експорту цих товарів. Особливо динамічно збільшилося в порівнянні з 2018 роком постачання за кордон халатів, які в структурі експорту медичного одягу займали частку в 63%.

Причому медичні маски аж ніяк не були рекордсменами за темпами зростання експорту. Наприклад, в жовтні минулого року вивіз медичних рукавичок, за даними Pro-Consulting, злетів відразу в шістсот разів в натуральному і в триста разів в грошовому вираженні.

«Попит на медичні маски в Україні до поширення коронавірусу знаходився на рівні 1,5 млн одиниць на рік. Він задовольнявся частково за рахунок невеликого внутрішнього виробництва, але в основному за рахунок імпорту з Китаю. Коли Китай потрапив під удар інфекції, то маски в величезних кількостях потрібні були самим китайцям. Поставки звідти припинилися і почався зворотній процес скупки масок по всьому світу, в тому числі і українських. За даними Держстату, зростання експорту масок з України почалося ще влітку 2019 року через зростання торгівлі, не пов'язаного з пандемією коронавірусу. Всього з липня 2019 року по березень 2020-го з України було експортовано 2 тис. тонн масок на суму $32 млн. Тому, коли хвиля паніки дісталася до нашої країни, відразу утворився дефіцит медичних масок. Старі запаси були швидко реалізовані, а замовити нові поставки з-за кордону стало неможливо», – пояснюється в аналітичній записці Pro-Consulting.

«Золота жила» спекулянта

У цій ситуації вітчизняні виробники, звісно, не справляються з наявним внутрішнім попитом – їх не так і багато. Наприклад, видання «Бізнес.Цензор» віднайшло п'ять українських виробників засобів медичного захисту, які мають свої сайти. ТОВ НВП "Бук, ПАТ "Ексімед", ТОВ «Респфарм», ТОВ "Спецтехпром" та ТОВ "Укрфільтрсервіс "Завод"Фільтр". Станом на 25 березня у жодного з них телефони, вказані на сайті для замовлення продукції, не відповідали. А на деяких сайтах було розміщено завбачливе повідомлення: «В зв’язку з ажіотажем замовлення обробляються в порядку черги!»

Здебільшого Україну забезпечували офіційні дистриб'ютори та трейдери імпортних масок. Наприклад, компанія Tapes є офіційним дистриб'ютором американського бренду 3М – найвідомішого виробника респіраторів. Але і там продукцію, пишуть журналісти Бізнес.Цензор, замовити зараз не вдасться. Оскільки маски ще наприкінці лютого-початку березня викупили спекулянти. Відтак у офіційних продавців маски пропали, натомість з'явились багаточисленні сайти-лендінги (сайт на одній сторінці), які пропонують купити маски, респіратори та інші дефіцитні захисні товари з націнкою до 2000%. «В якийсь момент легальної продукції з виправданими цінами на ринку не залишилось. Вся вона перейшла до "бариг", які будуть продавати її дорого, допоки зберігатиметься великий попит. Причому спекулянти вже заробили на постачанні масок державним організаціям і підприємствам», – йдеться в статті.

Нагадаємо, 17 березня Верховна Рада прийняла закон щодо запобігання поширенню COVID-19, який серед іншого передбачає не поширення процедур закону "Про публічні закупівлі" на закупки товарів, необхідних для боротьби з коронавірусом. Тобто, державні замовники можуть купувати без тендерних процедур, але мають публікувати результати.

І тому сьогодні велика кількість державних та комунальних установ купують необхідні засоби захисту для лікарів де тільки можна і за будь-яку ціну. Так, у 15-ти досліджених БЦ закупівлях, договори по яким були підписані 25 березня, ціна на медичні маски варіювалася від 50 до 9 грн за штуку. І так на все інше. Тобто, Кабмін, запровадивши карантинні обмеження, не зміг контролювати цінову ситуацію, а тим більше оперативно організувати додаткове виробництво. Тепер, щоб купити найпростішу китайську виробничу лінію, яка штампує 5-6 тис. одноразових хірургічних масок на годину, доведеться чекати не менше місяця. Розробляти та розгортати власні лінії займе ще більше часу.

Маски шиють усі: від титано-магнієвого комбінату – до фешн-дизайнерів

Вочевидь, рано чи пізно спекулятивний бум піде на спад. Вітчизняні виробники останні місяці нарощують виробництво масок всіх видів, захисних костюмів тощо. Коли неможливо імпортувати матеріали для виробництва, використовують ті, які є в країні. Наприклад, власник компанії "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський 22 березня в своєму Facebook анонсував пошиття масок на власній фабриці в Чернігові, а також захисних костюмів із імпортного спандонду, що ще залишався в запасах. Щоправда, вже за кілька днів компанії довелося тимчасово припинити прийом замовлень, оскільки керівники медзакладів «забили» замовленнями потужності на місяць вперед.

Швейне виробництво RGC PRODUCTION, що працює на базі Сумигазу, тимчасово перепрофільовано на пошив медичних масок. Зазвичай цей підрозділ здійснює пошиття спецодягу для співробітників газових компаній. Виробничі потужності забезпечать випуск 7 000 масок на день.

Запорізький титано-магнієвий комбінат» (ЗТМК) запустив власне виробництво багаторазових захисних масок. Виробництво облаштоване на базі швейної ділянки відділення обслуговування господарчого цеху ЗТМК. «Виробництво масок буде продовжуватись, допоки у засобах індивідуального захисту буде потреба. Додатково вироблені маски будуть передаватися лікарням Запоріжжя», – підкреслив директор ЗТМК Володимир Сівак.

У Львові п’ять підприємств долучились до пошиття захисних масок та костюмів. Обласний координаційний штаб надав їм лекала для масового виробництва захисного одягу. «Ми створювали лекало із того зразка, який нам дали в обласному штабі. Цим лекалом поділились із підприємствами. Раніше вони таких спеціалізованих костюмів не шили», – повідомила радниця міського голови апарату виконавчого комітету Львівської міської ради Вікторія Довжик.

Співзасновник холдингу «!Fest» Юрко Назарук повідомив, що «Авіація Галичини» також запустила виробництво одноразових масок. Однак ними спочатку планує забезпечити своїх працівників та партнерів, а згодом передати на продаж.

Раніше Львівська швейна фабрика «Троттола» заявила, що під час падемії короновірусної інфекції шитиме захисні костюми для медиків.

Оборонний завод «Новатор» починає виготовляти маски, респіратори та знезаражувальні апарати. А ДП «Укроборонпром» відновлює виробництво апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) на Київському державному заводі «Буревісник».

Підключаються навіть фешн-дизайнери. Слідом за Світланою Бевзою ще один український дизайнер Іван Фролов також взявся за пошиття захисних комбінезонів і масок для медпрацівників на власних невеличких потужностях.

І таких прикладів сьогодні багато.

Усе – для перемоги над вірусом

Що стосується прогнозів, то, на думку експертів, ситуація з медичними масками і засобами медичного захисту повинна змінитися найближчим часом. «Цьому посприяють: заборона на експорт з України, нарощування внутрішнього виробництва та зниження рівня паніки, що призведе до стабілізації попиту», – зазначають в Pro-Consulting.

Цікаво, що Китай значно наростив свої виробничі можливості в цій галузі. Компанія Build Your Dreams, що раніше спеціалізувалася на випуску електромобілів і іншого електричного обладнання, за три місяці спроектувала і побудувала в місті Шеньчжень найбільший в світі завод з виробництва масок. Для цього в січні була створена група з трьох тисяч інженерів, а вже 8 лютого завод видав першу продукцію і став нарощувати потужності. Сьогодні це підприємство виробляє 5 млн масок і 300 тисяч флаконів антисептика на добу. Епідемія коронавірусу в Китаї йде на спад, так що скоро китайські маски та інші медичні витратні матеріали знову підуть на світовий ринок, допомагаючи справлятися з пандемією.

Китайські маски та інші медичні витратні матеріали знову підуть на світовий ринок

Оптимізму додає і той факт, що регулюючі органи Євросоюзу відкрили доступ до європейських стандартів на деякі види медичних виробів та індивідуальних засобів захисту всім підприємствам, які готові почати їх виробництво.

Як пояснив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер, це допоможе компаніям із країн ЄС і третіх країн, які бажають виробляти відповідні засоби, швидше розпочати виробництво і легше розміщувати продукцію на внутрішньому ринку ЄС, забезпечуючи при цьому високий ступінь безпеки. Досягнута угода вступає в силу негайно і передбачає безкоштовне надання 11 стандартів, розроблених Європейським комітетом зі стандартизації (CEN) у виробництві фільтрувальних масок, медичних рукавичок і захисного одягу.

CEN і Європейський комітет з електротехнічної стандартизації (CENELEC) погодилися на такий винятковий захід "через наполегливе прохання Єврокомісії

Марина Нечипоренко, Київ