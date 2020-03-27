З 28 березня виїхати за кордон можна буде лише через автомобільні пункти пропуску - МЗС

У разі нагальної потреби у виїзді за кордон з 28 березня це можна буде зробити через пункти пропуску для автомобільного сполучення.

Про це повідомляє МЗС України.

"У разі наявності невідкладної потреби у виїзді за кордон це можна зробити через наявні пункти пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення. Для отримання інформації щодо режиму роботи таких пунктів пропуску необхідно заздалегідь звернутись до Державної прикордонної служби України", - йдеться у повідомленні.

Водночас МЗС України наполегливо рекомендує українцям утриматись від будь-яких поїздок за кордон у зв’язку з пандемією коронавірусу.

У МЗС нагадали, що рішенням уряду відправлення всіх пасажирських рейсів з України з туристичною метою заборонене з 24 березня.

Зазначається, що наразі низка країн на національному рівні запровадила комплекс суворих обмежувальних (карантинних) заходів, спрямованих на локалізацію вірусу (Італія, Франція, Німеччина, Ізраїль, США та ін.), які триватимуть до повної стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації.

Водночас у МЗС додали, що українці зможуть повернутися в Україну автомобілем і після 27 березня.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна з 28 березня має зупинити пасажирський рух через кордон в обидва боки.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

25 березня уряд запровадив на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня.