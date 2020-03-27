Криклій розповів, які рейси пропустять після закриття кордону

Після закриття регулярного сполучення з 28 березня, до України пропустять лише розпочаті ще 27 березня рейси та маршрути.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook .

"Ті рейси та маршрути на повернення, які розпочаті 27 березня та завершуються після 00.00 годин 28 березня, будуть прийняті. МОЗ забезпечить необхідні обстеження громадян, які повернуться. Громадяни підпишуть згоду на добровільну ізоляцію, дотримання якої контролюватиметься поліцією", - написав Криклій.

Він додав, що Міністерство закордонних справ просить тих громадян, у кого буде така можливість, продовжити своє перебування у країні, в якій вони знаходяться зараз. Для цього працюватиме програма «Захист».

"За дорученням Президента України Володимира Зеленського для людей, які не можуть продовжити перебувати закордоном та хочуть повернутись в Україну, готуємо рішення, яке передбачатиме обсервацію. Фіналізуємо його разом з МОЗ та МВС з урахуванням значної кількості людей, які потребують повернення, і інших завдань, які зараз мають виконувати поліцейські та медики", - зауважив Криклій.

Як повідомлялося, Україна з суботи, 28 березня, закриває кордон для регулярного сполучення, проте на приватному автомобілі або пішки його можна буде перетинати.

14 березня Кабмін прийняв рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців і закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня.

З 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні призупинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне. 23 березня Кабмін ухвалив рішення про заборону українцям залишати Україну з туристичною метою з 24 березня.

Також уряд заборонив з 12 години 24 березня приймати та відправляти повітряні судна, що виконують пасажирські перевезення в усіх аеропортах, крім "Борисполя".

25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України на 30 днів. Згідно з рішенням уряду, до 24 квітня заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні; пасажирські перевезення авіаційним транспортом.