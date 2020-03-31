Туриста з обсервації в київському готелі госпіталізували з температурою

Туриста з обсервації в київському готелі госпіталізували з температурою

Укрінформ
Пасажира авіарейсу «Доха-Київ», який перебував на обсервації в готелі «Козацький», госпіталізували з підвищеною температурою.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Зазначається, що на обсервацію у готель "Козацький" разом із іншими пасажирами авіарейсу з Дохи. Невдовзі йому стало зле і у нього піднялася температура тіла.

"Тож на місце викликали лікарів, які прийняли рішення про госпіталізацію пасажира. Супровід до медичного закладу забезпечили поліцейські", - йдеться у повідомленні.

Нині чоловік, 1990 року народження, житель Київської області, перебуває у лікарні. Йому зробили тест для визначення захворювання на коронавірус. У випадку позитивного результату буде прийматися рішення щодо обстеження всіх осіб, із якими контактував пацієнт.

Правоохоронці продовжують охороняти всі місця лікування пацієнтів із коронавірусною інфекцією та обсервації осіб.

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Як повідомлялося, сьогодні державне підприємство Міністерства оборони України «Готель Козацький», що у Києві, розмістило 100 осіб, які прибули рейсами з Дохи.

Раніше уряд ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону. Кожну локацію для їх обов’язкової обсервації готують відповідно до вимог МОЗ.

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