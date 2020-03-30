Пасажирів рейсу "Доха-Київ" нарешті вмовили на обсервацію

Українців з рейсу “Доха-Київ” вмовили на обсервацію.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Евакуйовані з Катару українці, які прибули до “Борисполя” рейсами зі столиці Катару Дохи, після вмовляння погодилися на обов’язкову двотижневу обсервацію", - сказав він.

За словами Демченка, пару годин тому залишалося близько 50 осіб, які відмовлялися. Але потім їх кількість зменшилася до 30, а наразі всі погодилися на обсервацію.

Як повідомлялося, сьогодні державне підприємство Міністерства оборони України «Готель Козацький», що у Києві, розмістило 100 осіб, які прибули рейсами з Дохи.

Раніше уряд ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону. Кожну локацію для їх обов’язкової обсервації готують відповідно до вимог МОЗ.

В Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки. У Києві зафіксовано 102 випадки COVID-19.

Фото: Громадське