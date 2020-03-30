"Готель Козацький" розмістив на обсервацію 100 осіб з Балі та Катару

Сьогодні, 30 березня, о 6.00 державне підприємство Міністерства оборони України «Готель Козацький», що у Києві, розмістив 100 осіб, які прибули з Балі та Катару.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«На виконання вимоги Президента України з метою убезпечення розповсюдження епідемії всі, хто прибуває до країни, повинні пройти обсервацію протягом 14 днів. До державного підприємства Міноборони «Готель Козацький» звернулась місцева влада з проханням надання допомоги у вирішенні даного питання. 3 автобуси у супроводі автомобілів поліції доставили прибулих до місця проведення обсервації. Деякі з поселених не погодились з необхідністю дотримання визначених заходів перестороги. На них складено адміністративні протоколи», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, «Готель Козацький» знаходився 20 днів на карантині і був практично законсервований. Наразі весь персонал готелю відновив роботу та працює у захисних костюмах. Вирішується питання відновлення високошвидкісного Інтернету.

За інформацією пресслужби, українці, які прибули з Балі та Катару, повинні дотримуватись режиму обсервації та знаходитись у номерах. Їжа їм надаватиметься до номерів.

Наразі очікується ще одна група українців, які будуть проходи обсервацію у даному готелі Міністерства оборони, повідомили в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону. Кожну локацію для їх обов’язкової обсервації підготують відповідно до вимог Міністерства охорони здоров’я.