У “Борисполі” відмовляються їхати на обсервацію 50 осіб з рейсу Доха–Київ

У аеропорту “Бориспіль” наразі залишились 50 осіб з літака рейсу Доха–Київ з Катару, які відмовляються їхати на обсервацію.

Про це повідомив у коментарі кореспондентові Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.

«Урядом України прийняті зміни, які стосуються того, що люди, які повертаються в Україну, мають пройти 14 денну обсервацію обов’язково. Сьогодні після другої ночі прилетіло два рейси з Дохи. До людей було доведено нововведення. На цих рейсах прибуло близько 350 осіб. Наразі там залишається близько 50, які категорично відмовляються слідувати на обсервацію. Решта вже відправилась», - сказав Демченко.

Він зазначив, що більшість приїжджих свідомо розуміла, і без проблем прослідувала на обсервацію. Стосовно 50 осіб, то ними будуть займатись представники МВС.

Подібний інцидент відбувся вчора з пасажирами, які прибули з В’єтнаму.

Як пояснили в ДПСУ з цього приводу, літак прибув за часом, коли рішення уряду про обов’язкову обсервацію не вступило у дію, і тому наполягати на їх обов’язковій обсервації прикордонники не мали права.

Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону. Кожну локацію для їх обов’язкової обсервації підготують відповідно до вимог Міністерства охорони здоров’я.