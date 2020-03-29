В Україну вже повернулись понад 144 тисячі українців — МЗС

В Україну з-за кордону вже повернулися понад 144 тисячі наших співгромадян за сприяння дипломатичних установ.

Про це повідомляє МЗС України.

"Станом на 21:00, 29.03.2020: 144 698 громадян вже повернулись в Україну за сприяння дипломатичних установ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 174 українці перебуває на карантині за кордоном, зокрема: в Азербайджані - 1, у Бельгії - 1, у Бразилії - 16, у В'єтнамі - 9, в Італії - 10, Катарі - 1, у Китаї - 1, у Молдові - 1, у Нігерії - 6, у Нідерландах - 1, в ОАЕ - 3, у Польщі - 107, у Румунії - 5, у РФ - 1, у США - 2, у ФРН - 7, у Чорногорії - 1, у Швейцарії - 1.

Уточнюється, що 27 українців проходять лікування за кордоном, зокрема: в Австрії, - 3, у Домініканській Республіці - 4, в Іспанії - 1, в Італії - 5, у Нігерії - 2, у Нідерландах - 1, в ОАЕ - 2, у Польщі - 2, на Сейшельських островах - 1, у США - 1, у ФРН - 4, у Швейцарії - 1.

"8 громадян України одужали: Японія - 4, Італія - 2, Польща - 1, ФРН - 1. 4 громадянки України за кордоном померли", - повідомляють в українському зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, закордонні дипломатичні установи України розгортають спеціальну програму "Захист" для українців, які після закриття українського кордону залишилися поза межами Батьківщини.