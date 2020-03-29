Обсервація стала обов’язковою для українців, які повертаються з-за кордону - Криклій

Обсервація стала обов’язковою для українців, які повертаються з-за кордону - Криклій

Укрінформ
Уряд ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.

Про це у Telegram написав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Щойно уряд ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону", - написав Криклій.

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Як повідомляв Укрінформ, закордонні дипломатичні установи України розгортають спеціальну програму "Захист" для українців, які після закриття українського кордону залишилися поза межами Батьківщини.

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