Місця для обов’язкової обсервації українців підготують у відповідності до вимог МОЗ

ПрезидентВолодимир Зеленський наголосив, що наразі вирішується питання щодо українців, які не встигли повернутись додому до 28 березня, і кожну локацію для їх обов’язкової обсервації підготують у суворій відповідності до вимог Міністерства охорони здоров’я.

Про це у своєму відеозверненні повідомив глава держави.

«Їх подальше повернення - літаком, потягом, автобусом, машиною або пішки - має бути максимально безпечним для оточення, а отже - передбачатиме обов’язкову двотижневу обсервацію», - сказав Зеленський.

Він додав, що наразі готується перелік відповідних локацій.

«Ними, зокрема, можуть стати українські готелі, з якими вже досягнуто попередніх домовленостей. Кожна локація для обов’язкової обсервації буде підготовлена у суворій відповідності до вимог Міністерства охорони здоров’я», - сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, закордонні дипломатичні установи України розгортають спеціальну програму "Захист" для українців, які після закриття українського кордону залишилися поза межами Батьківщини.

фото: Офіс Президента