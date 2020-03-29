Місця для обов’язкової обсервації українців підготують у відповідності до вимог МОЗ
Про це у своєму відеозверненні повідомив глава держави.
«Їх подальше повернення - літаком, потягом, автобусом, машиною або пішки - має бути максимально безпечним для оточення, а отже - передбачатиме обов’язкову двотижневу обсервацію», - сказав Зеленський.
Він додав, що наразі готується перелік відповідних локацій.
«Ними, зокрема, можуть стати українські готелі, з якими вже досягнуто попередніх домовленостей. Кожна локація для обов’язкової обсервації буде підготовлена у суворій відповідності до вимог Міністерства охорони здоров’я», - сказав Зеленський.
Як повідомляв Укрінформ, закордонні дипломатичні установи України розгортають спеціальну програму "Захист" для українців, які після закриття українського кордону залишилися поза межами Батьківщини.
фото: Офіс Президента