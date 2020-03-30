Уряд нагадує: повертаючись з країн, які “лихоманить” від коронавірусу, обсервація обов'язкова

Громадяни, які повертаються із-за кордону з країни чи регіону, де зафіксовано поширення коронавірусу обов’язково мають пройти 14-денну обсервацію у спеціалізованих закладах.

Про це повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

"Люди, які повертаються із-за кордону з країни/регіону із місцевою передачею коронавірусу в громаді, вважаються такими, що мали контакт з хворим на хворобу COVID-19. Тому обов’язково мають пройти 14-денну обсервацію у спеціалізованих закладах, визначених Київською міською, обласними державними адміністраціями", - ідеться в повідомленні.

Зазначена умова передбачена новими змінами до постанови № 211, що ухвалені 29 березня на засіданні уряду постановою №241.

В уряді підкреслили, що відповідно обласні та Київська міська державні адміністрації повинні забезпечити облаштування спеціалізованих закладів для організації обсервації (ізоляції), транспортування до них осіб, які потребують обсервації (ізоляції), та медичне спостереження за ними.

Крім того, урядовим рішенням встановлено, що особи, які мали контакт з хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, або хворіють на зазначену хворобу та не потребують госпіталізації, повинні самоізолюватися.

"Це означає, що на встановлений лікуючим лікарем період, необхідно утримуватися від контакту з іншими особами (крім тих, з якими спільно проживають) та відвідування громадських місць", - пояснили в Кабміні.

Водночас дозволяється перебувати у невідкладних випадках місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, виробами медичного призначення та закладів охорони здоров’я за умови використання засобів індивідуального захисту та дотримання відстані не менш як 1,5 метра.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.