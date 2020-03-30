Усіх пасажирів до вильоту з Дохи поінформували про обсервацію - SkyUp Airlines

Усі пасажири до вильоту з Дохи були поінформовані про обсервацію.

На цьому наголошується в офіційному коментарі SkyUp Airlines щодо ситуації з рейсами Київ — Доха — Київ, оприлюдненому у Facebook.

«Авіакомпанія отримала відповідне розпорядження повідомити про це рішення пасажирів рейсів PQ398 та PQ396. До вильоту із Дохи усі пасажири отримали інформацію. Після прибуття до аеропорту «Бориспіль» ні члени екіпажів, ні представники авіакомпанії не вживали жодних заходів, щоб утримувати пасажирів у літаках», - зазначили у SkyUp Airlines.

Авіакомпанія наголошує: авіаперевізник виконав свою роботу — доставив пасажирів з пункту вильоту до пункту прильоту. Екіпажі залишалися на борту літаків після прильоту весь час разом із пасажирами. «Екіпажі погодилися виконати ці рейси, попри тиск, стрес та ризики для здоров’я, пов’язані з поточною епідемічною ситуацією. Ми безмежно вдячні нашим пілотам та бортпровідникам за їхні людяність, відданість своїй справі та витримку», - підкреслили в SkyUp Airlines.

У компанії нагадали, що на позачерговому засіданні 29 березня постановою № 241 уряд затвердив рішення про направлення осіб, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді, на обов’язкову 14-денну обсервацію у спеціалізованих закладах після перетину державного кордону. Всі запити з приводу обсервації та її організації SkyUp Airlines просить направляти до пресслужб Кабміну та МОЗ України.

Як повідомляв Укрінформ, в аеропорту “Бориспіль” залишились 50 осіб з літака рейсу Доха–Київ з Катару, які відмовляються їхати на обсервацію.