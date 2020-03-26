ЗНО обов’язково проведуть - у червні або пізніше

Навчальний рік для випускників 11 класів завершиться після отримання документів про освіту, тобто після проведення ЗНО.

Про це на брифінгу 26 березня заявила в. о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Навчальний рік для випускників 11 класу закінчиться тоді, коли наші випускники отримають документ про освіту. Варіант закінчення навчального року учнями 11 класу — якщо ми повертаємося в травні за шкільні парти, це означає, що в травні буде відбуватися пробне ЗНО, а основна сесія ЗНО розпочнеться орієнтовно після 20 чисел червня. Якщо ми не повернемося за шкільні парти в травні а повернемося в червні, то ми теж зможемо організувати пробне незалежне оцінювання в межах червня до старту основної сесії”, - сказала Мандзій.

Вона наголосила що зважаючи на те, що оголошені нові дати пробного ЗНО на 4 та 11 квітня , УЦОЯО готує інформаційні матеріали для випускників щодо процесу проведення ЗНО.

“В середині квітня на сторінці УЦОЯО наші випускники зможуть окунутися в атмосферу основних процесів ЗНО”, - сказала Мандзій.

Читайте також: В Україні цьогоріч скасували ДПА у 4 та 9 класах

За ії словами, ЗНО буде проведено в будь якому випадку, а його терміни залежатимуть від термінів карантину.

“Закінчення навчального року для 11 класів буде залежати від закінчення основної сесії ЗНО, ЗНО в 2020 році буде проведено”, - наголосила Мандзій.

Як повідомляв Укрінформ, пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури мало відбутися 21 березня, з історії України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 28 березня.

Всього в 2020 році за даними УЦОЯО на пробне ЗНО зареєструвалося 218 662 особи (в 2019 році 191 314 осіб). 143 498 осіб планували пройти пробне тестування з двох предметів.

Як повідомлялося, 25 березня, уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.