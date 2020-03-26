МОН: Навчальний рік у школах завершиться 1 липня, виключення - випускники

Навчальний рік завершиться згідно з законодавством 1 липня для всіх учнів, окрім випускників 11 класу.

Про це на брифінгу сказала в. о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“МОН розробило кілька сценаріїв які можливі на сьогоднішній день, зважаючи на ситуацію, яка виникла з коронавірусом. Ми можемо говорити про те, що можуть бути різні варіанти: в одному випадку ми очкуємо, що карантин в Україні закінчиться 24 квітня, але розуміємо що може бути по різному. Відповідно до закону про освіту і про повну загальну середню освіту навчальний рік в Україні закінчується 1 липня. Якщо буде можливість продовжити навчання в школах в цьому навчальному році то в травні і червні ми повернемося за шкільні парти, знайдемо можливість опрацювати той матеріал, який зараз даємо дистанційно. ...Ми можемо говорити про те, що навчальний рік в Україні закінчиться, так як це передбачено чинним законодавством — 1 липня, окрім випускників 11 класу ”, - сказала Мандзій.

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До закінчення карантину навчання здійснюється дистанційно. Також Мандзій наголосила, що листом МОН було повідомлено, що структура навчального року зберігається, і якщо цього тижня в школі передбачені канікули, то варто обмежити проведення дистанційних занять.

Як повідомлялося, 25 березня, уряд України ввів режим надзвичайної ситуації на всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.