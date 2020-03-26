В Україні цьогоріч скасували ДПА у 4 та 9 класах

Державну підсумкову атестацію в 4 та 9 класах у 2020 році не проводитимуть через карантинні заходи.

Про це на брифінгу 26 березня сказала в.о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Повідомляю, про те, що державну підсумкову атестацію для учнів 4 та 9 класу буде скасовано", - сказала Мандзій.

Також вона нагадала, що всі працівники закладів освіти на період карантину мають отримувати гарантовану середню заробітну плату. Про що Міністерство освіти та науки довело до відома керівникам обласних департаментів освіти та науки.

Зокрема, на сайті МОН оприлюднені відповідні документи стосовно організації навчального процесу та оплати праці педагогів.

Як повідомлялося, 25 березня, уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.