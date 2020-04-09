У бюджет Києва уже стягнули майже 100 тисяч за порушення карантину - Кличко
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко повідомляє пресслужба КМДА.
«На сьогодні поліція склала вже 600 адміністративних протоколів. За декількома стягнули в бюджет міста вже 100 тисяч гривень. Ці кошти стягують через суд. Люди, які не розуміють закликів дотримуватися обмежувальних заходів, – безвідповідальні і в ставленні до себе, і вставленні до оточуючих. І тому – нехай платять», - сказав Кличко.
Він зауважив, що тільки від дотримання карантину залежатиме те, як скоро його послаблять.
Кличко підкреслив, що послаблення обмежувальних заходів розглядатимуть тільки після зниження динаміки захворюваності в столиці.
Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.
З 6 квітня в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.
Також заборонено переміщення групою більш як дві осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків.
Не можна перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус.