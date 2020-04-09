У бюджет Києва уже стягнули майже 100 тисяч за порушення карантину - Кличко

Кияни, які порушили обмежувальні заходи, запроваджені для запобігання поширенню коронавірусу, сплатили до бюджету вже 100 тисяч гривень штрафів.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко повідомляє пресслужба КМДА.

«На сьогодні поліція склала вже 600 адміністративних протоколів. За декількома стягнули в бюджет міста вже 100 тисяч гривень. Ці кошти стягують через суд. Люди, які не розуміють закликів дотримуватися обмежувальних заходів, – безвідповідальні і в ставленні до себе, і вставленні до оточуючих. І тому – нехай платять», - сказав Кличко.

Він зауважив, що тільки від дотримання карантину залежатиме те, як скоро його послаблять.

Кличко підкреслив, що послаблення обмежувальних заходів розглядатимуть тільки після зниження динаміки захворюваності в столиці.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

З 6 квітня в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Також заборонено переміщення групою більш як дві осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків.

Не можна перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус.