Федоров заперечує, що штрафуватимуть за невикористання додатку "Дій вдома"

Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спростував повідомлення про те, ніби за відмову встановлювати додаток "Дій вдома" будуть стягувати штрафи.

Про це Федоров сказав в інтерв'ю DW.

"Установлення додатку розраховане на самосвідомість людей. Штрафів за те, що хтось не завантажить застосунок, немає", - заявив урядовець.

За його словами, це питання жодним чином не регламентується.

"Як працюватиме МВС, і як реально виглядатиме ситуація, ми розумітимемо з часом. Я вже говорив не один раз, що це робиться не для того, щоб приїхати і зняти з когось гроші", - додав віцепрем'єр.

Він пояснив, що застосунок "Дій вдома" є звичайним інструментом, який дозволяє зрозуміти, скільки саме людей і де перебувають у самоізоляції, як вони її дотримуються, скільки з ними мешкають осіб тощо.

"Це така аналітична інформація. В інтернеті багато чуток про тотальний контроль, якісь штрафи. Це дуже популярна тема для обговорення. Але насправді процес перевірки самоізоляції сьогодні й так працює. Нічого страшного не відбувається. І застосунок "Дій вдома" - це лише додатковий інструмент для того, щоб володіти реальною ситуацією", - наголосив Федоров.

Як повідомлялося, Михайло Федоров 7 квітня заявив, що додаток "Дія" планують використовувати для перевірки дотримання умов карантину, а за порушення його умов можуть штрафувати.