Мінцифри оновило додаток “Дія”

Міністерство цифрової трансформації України оновило мобільний застосунок "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram-каналі.

"Якщо у вас не стоїть автооновлення додатків, оновіть Дію. Новий реліз. Перша новина - додали функцію інформування через сповіщення про коронавірус. Не будемо пушити щодня. Лише новини, які вкрай важливі", - заявив він.

Федоров уточнив, що розробники застосунку додали картку, де є новина коротко. Усередині картки можна провалитися до повного повідомлення. Також в меню з'явився пункт «Сповіщення», де вони зберігаються систематизовано.

Також Федоров додав, що Міністерство цифрової трансформації почало видавати паспорти для тестування у застосунку "ДІЯ".

"Почали видавати паспорти у беті. Хто реєструвався — перевіряйте пошту. За пару днів видамо усім, хто залишив заявку", — заявив він.

Як повідомлялося, бренд і концепцію додатку було представлено 27 вересня 2019 року в Києві. Саме тоді його анонсували як додаток і портал, який об'єднає в єдиному електронному вікні усі послуги, що надаються державою громадянам і бізнесу.

У грудні 2019 року тестовий доступ до додатка відкрили для 5 тисяч українців, які подали заявки.

Додаток "ДІЯ" можна безкоштовно завантажити в App Store та Play Market. Ідентифікація користувачів відбувається за допомогою технології BankID через систему Національного банку та ПриватБанку.

"ДІЯ" працює як при наявності інтернету, так і в офлайн режимі.