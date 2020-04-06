Додаток "Дія" завантажили вже 2 мільйони користувачів

Мобільний додаток "Дія" Міністерства цифрової трансформації України завантажили вже два мільйони користувачів.

Про це повідомляється на Telegram-каналі додатку "ДіЯ".

"Два​ мільйони завантажень "Дії" за два місяці від запуску застосунку! Українські App Store та Play Market ще не бачили вітчизняного застосунку з такими рекордами", - йдеться в дописі.

Як повідомлялося, бренд і концепцію додатку було представлено 27 вересня 2019 року в Києві. Саме тоді його анонсували як додаток і портал, який об'єднає в єдиному електронному вікні усі послуги, що надаються державою громадянам і бізнесу.

У грудні 2019 року тестовий доступ до додатка відкрили для 5 тисяч українців, які подали заявки.

Додаток Дія можна безкоштовно завантажити в App Store та Play Market. Ідентифікація користувачів відбувається за допомогою технології BankID через систему Національного банку та ПриватБанку.

Дія працює як за наявності інтернету, так і в офлайн-режимі.