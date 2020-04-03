На ініціативу Маска щодо апаратів ШВЛ відгукнулося Посольство України в США

Посольство України в США звернулося до глави компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска з проханням передати нашій країні апарати штучної вентиляції легень.

Про це посольство України в США написало у Twitter.

«Україна - друга завбільшки країна Європи з населенням майже 40 млн. Пандемічна ситуація в Україні наближається до піка, квітень буде найважчим. Людям у лікарнях потрібні вентилятори. Ми готові до співпраці!», - йдеться в дописі.

Dear Elon,

Ukraine🇺🇦 is the second largest country in Europe with population nearly 40 mln citizens. The pandemic situation in Ukraine is approaching its peak, April is going to be the hardest. People in hospitals need ventilators. We are ready to cooperate! Dyakuyemo! — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) April 1, 2020

Як повідомлялося, колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун попросила главу компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска передати Україні апарати штучної вентиляції легень.

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Ілон Маск запропонував безкоштовно розіслати до лікарень світу апарати штучної вентиляції легенів для порятунку тяжких пацієнтів з Covid-19.

«У нас є додаткові схвалені FDA апарати для вентиляції. Доставимо до лікарень по всьому світу в регіонах доставки Тесла», - написав він у Twitter, зазначивши, що самі пристрої та доставка будуть безкоштовними.