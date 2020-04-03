На ініціативу Маска щодо апаратів ШВЛ відгукнулося Посольство України в США

На ініціативу Маска щодо апаратів ШВЛ відгукнулося Посольство України в США

Укрінформ
Посольство України в США звернулося до глави компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска з проханням передати нашій країні апарати штучної вентиляції легень.

Про це посольство України в США написало у Twitter.

«Україна - друга завбільшки країна Європи з населенням майже 40 млн. Пандемічна ситуація в Україні наближається до піка, квітень буде найважчим. Людям у лікарнях потрібні вентилятори. Ми готові до співпраці!», - йдеться в дописі.

Як повідомлялося, колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун попросила главу компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска передати Україні апарати штучної вентиляції легень.

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Ілон Маск запропонував безкоштовно розіслати до лікарень світу апарати штучної вентиляції легенів для порятунку тяжких пацієнтів з Covid-19.

«У нас є додаткові схвалені FDA апарати для вентиляції. Доставимо до лікарень по всьому світу в регіонах доставки Тесла», - написав він у Twitter, зазначивши, що самі пристрої та доставка будуть безкоштовними.

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