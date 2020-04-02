Трамп розширив дію воєнного закону на випуск апаратів ШВЛ

Президент США оголосив про розширення дії закону про воєнне виробництво з метою забезпечення безперебійного виробництва апаратів штучної вентиляції легенів.

Про це йдеться в офіційній заяві глави Білого дому, оприлюдненій у четвер, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Моє розпорядження, адресоване міністрам охорони здоров’я та внутрішньої безпеки, допоможе таким вітчизняним виробникам, як General Electric, Hill-Rom, Medtronic, ResMed, Royal Philips та Vyaire Medical, отримати необхідні постачання для виробництва апаратів вентиляції легенів, потрібних для перемоги над вірусом", - зазначив Трамп.

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При цьому глава Білого дому висловив вдячність американським компаніям, які взялися за виробництво критично необхідної апаратури в непростий для країни і світу час.

"Сьогоднішній указ урятує людські життя, усунувши перешкоди в ланцюжку постачань, що заважає швидкому виробництву апаратів ШВЛ", - наголосив Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, США посідають перше місце у світі за кількістю інфікованих коронавірусом: понад 236 тис. осіб.

Загалом у світі Covid-19 виявлено більш як у 1 млн людей. 51,4 тис. хворих померли, 208,9 тис. одужали.

Фото: The White House