У Білому домі очікують, що коронавірус забере понад 100 тисяч життів у США

Радники президента США у сфері охорони здоров'я прогнозують рівень смертності від коронавірусу понад 100 тисяч осіб лише в Сполучених Штатах за умов дотримання карантинних заходів та соціального дистанціонування.

Як заявив сам глава Білого дому, пік смертності очікується в середині квітня, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Я хочу, щоби кожний американець був готовий до важких днів попереду. У нас буде два дуже важких тижні", - заявив у цьому зв'язку під час спеціальної прес-конференції в Білому домі президент США.

Координатор команди Білого дому з реагування на коронавірус доктор Дебора Біркс презентувала результати аналітичного прогнозу, проведеного командою топ-фахівців. Зокрема, у висновках йдеться, що в разі дотримання карантину та злагодженої роботи медичних закладів, рівень смертності в США сягатиме від 100 до 240 тисяч людей. Якби карантин не був оголошений, цей показник становив би приблизно 1,5-2,2 мільйона осіб.

Під час прес-конференції команда Білого дому також обґрунтувала, чому для запобігання катастрофи було життєво необхідно запровадити щонайменше 30 днів соціального дистанціонування.

Нагадаємо: наразі Америка залишається найбільш ураженою коронавірусом країною у світі. Втім, невтішні прогнози експертів щодо смертності понад 100 тисяч осіб значно перевищують нинішні показники. Зараз кількість померлих в США становить 3,8 тисячі людей при офіційно зареєстрованих 188,1 тисячі випадків зараження. Вже понад 7 тисяч пацієнтів повністю одужали.

Фото: witf.org