Трамп ініціює ще один пакет допомоги економіці США на $2 трильйони
Про це він повідомив у Twitter.
"Оскільки відсоткові ставки для США зараз перебувають на нулі, настав час прийняти довгоочікуваний законопроєкт про інфраструктуру. Він має бути дуже масштабним і потужним, на два трильйони доларів, а також зосереджуватися виключно на робочих місцях та відбудові колись чудової інфраструктури нашої країни!" – заявив Трамп.
Таким чином, глава Білого дому ініціює ухвалення ще одного потужного економічного пакету після того, як минулого тижня Конгрес прийняв, а президент підписав закон, який передбачає безпрецедентні вливання $2 трлн в американську економіку.
Як повідомляв Укрінформ, після оголошення пандемії коронавірусу COVID-19 більшість країн ввели режим карантину або надзвичайної ситуації, що передбачає значне скорочення виробництва. У випадку зі США, яка вважається найбільшою глобальною економікою, будь-які суттєві збої загрожують початком економічної й фінансової кризи у світі.
Фото: The White House