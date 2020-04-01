У США від коронавірусу помер чиновник Держдепу

Про це заявив очільник відомства Майк Помпео, повідомляє CNBC.

«У нас від коронавірусу помер чиновник Держдепу», - зазначив він.

За словами Помпео, нині в американському відомстві на COVID-19 хворіють від «40 до 50 осіб».

Радники президента США Дональда Трампа у сфері охорони здоров'я прогнозують рівень смертності від коронавірусу понад 100 тис. осіб лише в Сполучених Штатах за умов дотримання карантинних заходів та соціального дистанціонування.

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За останніми даними Worldometer, кількість підтверджених випадків Covid-19 у світі становить 859 770, з них летальних 42 340, одужали 178 335 осіб.

В Україні наразі зафіксовано 669 випадків Covid-19, із яких 17 летальних, 10 людей одужали.

Фото: Drew Angerer/Getty Images