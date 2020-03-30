У США розробили новий тест на коронавірус

Американська хіміко-фармацевтична корпорація Abbott Laboratories розробила тест на коронавірус COVID-19, який показує результат через п’ять хвилин.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

«Компанія Abbott Laboratories представила тест на коронавірус, який може визначити, чи заражена людина, лише за п’ять хвилин. Він настільки малий і портативний, що його можна використовувати майже в будь-яких установах охорони здоров’я», - йдеться у повідомленні.

За словами віцепрезидента з досліджень і розробок Abbott Diagnostics Джона Фрелса, компанія планує поставляти 50 тис. тестів на день, починаючи з середи.

Молекулярний тест шукає ті фрагменти геному коронавірусу, які можна швидко виявити. Зазначається, що ретельний пошук, щоб остаточно виключити інфекцію, може зайняти до 13 хвилин.

При проведенні тесту береться мазок з носа або задньої стінки горла. Після цього отримані фрагменти змішуються з хімічним розчином, що руйнує вірус і вивільняє його РНК. Потім отримана суміш вводиться в систему ID Now — невелику коробку вагою трохи менше 3,18 кг. Система заснована на технології, яка дозволяє ідентифікувати і посилювати окремі послідовності генома коронавірусу.

Компанія Abbott вже отримала дозвіл на екстрене використання від Управління з контролю за продуктами і ліками США.

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США намагаються забезпечити достатню кількість тестів для виявлення вірусу, навіть незважаючи на те, що спалах загрожує охопити лікарні в Нью-Йорку, Каліфорнії, Вашингтоні та інших штатах.

«Це дійсно надасть величезну можливість особам, що здійснюють повсякденний догляд, яким необхідно діагностувати безліч інфекцій, подолати розрив з нашим тестуванням», — заявив Фрелс.