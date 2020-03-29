На Буковині підтвердили ще 16 випадків Covid-19, одна особа вилікувалась

У Чернівецькій області ще в 16 осіб підтвердили інфікування Covid-19 та одна людина вилікувалась від цієї хвороби.

Про це під час прямого включення у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"За результатами досліджень 47 зразків госпіталізованих пацієнтів, ми маємо встановлений факт про інфікування ще 16 буковинців коронавірусною інфекцією. Таким чином, загальна кількість всіх інфікованих в області від моменту першого інфікованого чоловіка становить 75 осіб", – сказав Осачук.

Читайте також: Президент закликає партії передати своє держфінансування на медицину

Водночас, голова ОДА також повідомив про шостого пацієнта з Чернівецької області, який одужав від коронавірусу.

"Динаміка до одужання простежується в усіх наших пацієнтів. Незалежно від того, чи вони лікуються у наших медичних закладах області чи проходять амбулаторне лікування вдома. На сьогодні можемо констатувати вже шостого здорового пацієнта з Чернівецької області, в якого раніше був підтверджений діагноз коронавірусу", - додав посадовець.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 22:00 29 березня в Україні нарахували вже 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.