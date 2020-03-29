В Україні нарахували вже 475 випадків коронавірусної хвороби

Станом на 22:00 29 березня в Україні 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням.

Про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров’я України.

"За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 475 випадків COVID-19. Усього зафіксовано 10 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 6 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ також додали, що з початку року отримали 2264 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

Як раніше повідомляло агентство, станом на вечір 29 березня у світі нараховується 710 987 хворих на коронавірусну інфекцію. З початку пандемії померли 33 557 особи, вилікувалися - 150 788.