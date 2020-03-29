Зеленський радить лишатись вдома: понад 25% хворих медсистема не витримає

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян дотримуватися правил карантину, тому що 25-50 % одночасно хворих на Covid-19 вітчизняна медична система не витримає

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

«Сьогодні є три сценарії розвитку подій. Перший. Від трьох до п’яти відсотків одночасно хворих на коронавірус. Це болючі цифри. Але такий сценарій не є катастрофою. Тож, маємо бути зібраними та дисциплінованими: продовжити самоізоляцію, дотримуватись правил гігієни та не виходити на вулицю без потреби. Тоді ми переживемо цей шторм», - сказав Зеленський.

За його словами, у другому сценарії прогнозується захворюваність на Covid-19 на рівні 25 % в Україні, у третьому – прогнозується захворюваність на рівні більше 50 відсотків одночасно хворих на короновірус.

«Другого і тим паче третього сценарію - наша медична система не витримає. Наші лікарі не витримають одночасного напливу такої кількості хворих. Кожен має усвідомити: карантин – це не канікули. Сонячна погода, парки, пляжі, шашлики – все це почекає. Все це ніщо у порівнянні з власним здоров’ям та життям», - зазначив Зеленський.

Він вчергове закликав українців продовжувати залишатися вдома та не виходити на вулицю без зайвої потреби.

«Сьогодні вночі Україна перейшла на літній час. Я вірю, що зовсім скоро, завдяки єдності та згуртованості, ми всі перейдемо на здоровий та щасливий час. Будьте здорові, дорогі українці! Бажаю вам 36 і 6. Бережімо себе. Збережемо Україну», - наголосив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

25 березня надзвичайну ситуацію запроваджено по всій Україні. Карантин подовжено до 24 квітня.

Закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.