У лікарнях Німеччини не виключена подібна до Італії ситуація – президент Інституту Коха

Президент Інституту Роберта Коха (RKI ) Лотар Вілер не виключає, що у медичній системі Німеччини у зв'язку з епідемією коронавірусу виникне ситуація, подібна до Італії.

Про це він заявив в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

«Ми маємо розраховувати на те, що потужностей буде недостатньо. Ми не можемо виключити того, що в нас також буде більше пацієнтів, ніж апаратів для вентиляції легень», - сказав професор.

На його думку, Німеччина зараз перебуває на початку хвилі захворюваності.

Водночас Вілер вважає дискусії про припинення заборони контактів не лише передчасними, а й абсурдними.

«З медичної точки зору, я хочу, щоб ми всі дотримувались принципу тримати дистанцію якомога довше», - сказав Вілер, закликаючи поставитися до пандемії дуже серйозно.

Раніше віцепрем’єр-міністр - міністр фінансів ФРН Олаф Шольц заявив, що повертатися до докарантинного життя «було б абсурдним і безвідповідальним».

Канцлер ФРН Ангела Меркель в своєму подкасті заявила: «Сьогодні ніхто не може з чистою совістю сказати, що він знає, скільки триватиме цей тяжкий час... Я мушу вас попросити: будьте терплячими… Наша система охорони здоров’я не повинна буде перенавантаженою».

За даними RKI, кількість хворих у Німеччині сягнула 52 547, з яких 389 померли. За даними американського Університету Джона Гопкінса, показники становлять відповідно 58 247 і 445.

Як повідомлялося, за даними Worldоmeters, у світі зафіксовано 678 905 випадків коронавірусу, з них 31 767 летальних, 146 319 людей одужали.

фото: picture alliance, Bernd von Jutrczenka