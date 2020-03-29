Президент закликає партії передати своє держфінансування на медицину

Президент України Володимир Зеленський закликав політичні партії, які отримують державне фінансування у 2020 році, віддати ці кошти на потреби українських медиків.

Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні.

«Окремо, хочу відзначити рішення партії «Слуга народу» повністю відмовитись від бюджетного фінансування та віддати ці кошти на потреби українських медиків. Закликаю й інші політичні сили вчинити так само», - наголосив Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, політична партія «Слуга народу» відмовилася від державного фінансування діяльності партії на 2020 рік, яке передбачено законом. У «Слузі народу» закликали перенаправити всю суму бюджетного фінансування діяльності партії до стабілізаційного фонду, що створюється урядом, та спрямувати ці гроші на потреби українських медиків, які борються сьогодні з пандемією коронавірусу.