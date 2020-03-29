Президент закликає Раду ухвалити два закони для отримання допомоги МВФ

Президент закликає Раду ухвалити два закони для отримання допомоги МВФ

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський закликає народних депутатів ухвалити на своєму позачерговому засіданні два закони, необхідні для отримання допомоги від міжнародних фінансових партнерів.

Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні.

«Хочу зупинитись на позачерговому засіданні Верховної Ради України, яке має відбутися завтра. Наша країна через коронавірус фактично опинилась на роздоріжжі і має два шляхи. Перший – це ухвалення двох життєво важливих законів. Після чого ми отримаємо підтримку від наших міжнародних фінансових партнерів у розмірі щонайменше десяти мільярдів доларів. Це потрібно для стабілізації економіки та подолання кризи», - наголосив Зеленський.

Водночас другий шлях - це провал цих законів, занепад економіки і навіть загроза дефолту, зазначив він.

За словами глави держави, останні тижні Офіс Президента та Кабінет міністрів робили все можливе і домовились про фінансову підтримку для України.

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«Ми з урядом – обрали свій шлях. Тепер черга за народними депутатами. Вся відповідальність завтра лягає на ваші плечі. Завтра народ України чітко побачить – чи готові ви захищати його інтереси. І хоча завтра ви всі будете в масках, людям стане зрозуміло хто є хто? Суспільство зрозуміє - ви слуги народу чи прислужники чужих інтересів», - наголосив Зеленський.

Він закликав депутатів усвідомити свою відповідальність. «Усвідомте можливі наслідки для кожного з вас. Оберіть завтра правильний шлях. Вас до влади привели не окремі особи, вас обрав народ України. Тепер ваша черга обрати народ України», - наголосив Президент.

Як повідомлялося, головною умовою МВФ для отримання Україною траншу є ухвалення законопроєкту про ринок землі та законопроєкт №3260 «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності», який унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

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